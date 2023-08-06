Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,831.50
BTC/USDT
29,047.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi

Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı Şovi'de 3 Ağustos'ta meydana gelen heyelan nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e çıktığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Şova

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Şovi'de 19 kişiden hala haber alınamıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, afet bölgesinde şimdiye kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, arama kurtarma çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Toprak altında kalan tatil beldesi Şovi

Aralarında çocukların da olduğu 19 kişiye ulaşmak için 400 kişilik arama kurtarma ekibi, askerler ve polislerin yer aldığı çalışmalarda ayrıca 100'e yakın ağır iş makinesi görev alıyor.

Uzmanlara göre, dağların eteklerinden 3 ile 5 milyon metreküp toprağın hareketi sonrası Şovi'de geniş bir alan toprak altına kaldı.

Ekipler özel eğitilmiş köpekler ve İHA gibi ekipmanların da yardımıyla afet bölgesinde kayıplara ulaşmaya çalışıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden görevliler, tatil evlerinin çatı, duvar ve diğer parçalarıyla kaplanmış toprak tabakasının bazı yerlerde 5 ila 8 metre derinliğe ulaştığını belirtiyor.

Sadece birkaç binanın kısmen sağlam kaldığı Şovi'nin büyük kısmının toprak altında kaldığı görülüyor.

Güvenlik nedeni ile özel izin almadan gazetecilerin girişinin yasak olduğu bölgede basın mensuplarının görüntü almasına aralıklı olarak müsaade ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da manav çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile sürüklendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da
Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu
Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı
Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı

Benzer haberler

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı 17'ye yükseldi

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı 12'ye yükseldi

Gürcistan'ın eski Dışişleri Bakanı'na göre ülkesinin Çin'le ilişkilerinin ana ekseni ekonomi olacak

Gürcistan'ın eski Dışişleri Bakanı'na göre ülkesinin Çin'le ilişkilerinin ana ekseni ekonomi olacak
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda 11 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda 11 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan kruvaziyer, Gürcistan'da protesto ile karşılandı

Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan kruvaziyer, Gürcistan'da protesto ile karşılandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet