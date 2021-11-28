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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan ile doğal gaz meselesini çözdüklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan ile doğal gaz meselesini çözdüklerini ve imzaladıkları anlaşma ile bu kış gaz endişelerinin kalmadığını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 28.11.2021
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan ile doğal gaz meselesini çözdüklerini söyledi

Tahran

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi için gittiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'tan Tahran'a dönüşte basın toplantısı düzenleyen Reisi, ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında yaşanan transit geçişler konusunu çözdüklerini aktaran Reisi, diğer ülkelerle olan ticaretin kolaylaştırılması kararı aldıklarını ifade etti.

Reisi, İran ile Türkmenistan arasındaki doğal gaz ticaretiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Türkmenistan ile doğal gaz ilişkisinde bir durgunluk meydana gelmişti. Bu ziyarette doğal gaz konusu gündeme geldi ve İran ile Türkmenistan arasında doğal gaz ile ilgili anlaşma imzalandı. Anlaşma ile kış aylarında doğal gazla ilgili bir endişemiz kalmadı. Bu anlaşma ziyaretin kazanımlarından biriydi."

Aşkabat'taki zirveye katılan tüm liderlerle bir araya geldiğini aktaran Reisi, "Bu görüşmelerde birçok mesele çözüldü. Komşuluk politikasının sonuç verdiğini söylemek istiyorum. Komşuluk politikasında ısrarcı olmalıyız." diye konuştu.

Tüm liderlerin Afganistan konusuna özel bir vurgu yaptığını kaydeden Reisi, bu ülkede tüm grupların ve etnik oluşumların katılımıyla bir hükümetin kurulmasının ve komşuların endişelerinin giderilmesinin önemli olduğunu vurguladı.


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