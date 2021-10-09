Dolar
8.97
Euro
10.38
Altın
1,756.66
ETH/USDT
3,610.00
BTC/USDT
55,150.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle ABD'yi suçlayarak "Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır." dedi.

Muhammet Kurşun   | 09.10.2021
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır

Tahran

Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan'daki terör saldırısını kınayarak bunun Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Terör saldırısında ABD'yi suçlayan Reisi, "Bu terörist ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle büyümüştür. ABD, son yıllarda DAEŞ'in Afganistan'da faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 509 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da 106 yaşında Kovid-19'u yenen Nuriye Özkan'dan aşı çağrısı
Rusya'da Kovid-19 günlük ölüm vakaları dört gündür 900'ün üzerinde seyrediyor
Japonya, Pfizer'dan ek 120 milyon doz aşı alacak

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Afganistan’da camiye düzenlenen terör saldırısına kınama

ABD ile Taliban, çekilme süreci sonrası ilk kez temasta bulunacak

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'da 5 büyüklüğünde deprem
TBMM Başkanı Şentop: G20 ülkelerinin ciddi sorumluluk taşıdığını düşünüyoruz

TBMM Başkanı Şentop: G20 ülkelerinin ciddi sorumluluk taşıdığını düşünüyoruz
DEAŞ Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını üstlendi

DEAŞ Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını üstlendi