Dolar
40.92
Euro
47.80
Altın
3,347.06
ETH/USDT
4,344.10
BTC/USDT
114,154.00
BIST 100
11,134.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Lausanne maçının hazırlıklarını Tuiliere Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Dünya

ABD'nin nükleer görüşmelere hazır olduğuna dair İsviçre üzerinden İran'a mesaj ilettiği iddia edildi

ABD'nin İsviçre aracılığıyla İran'a nükleer görüşmelere hazır olduğunu ve müzakereler sırasında herhangi bir saldırı olmayacağının garantisini içeren bir mesaj ilettiği iddia edildi.

Ahmet Dursun  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
ABD'nin nükleer görüşmelere hazır olduğuna dair İsviçre üzerinden İran'a mesaj ilettiği iddia edildi

Tahran

Al Mayadeen'in Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tahran'ı ziyaret eden İsviçre Dışişleri Bakan Yardımcısı Gabriel Lüchinger, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un mesajını Tahran'a iletti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mesajın içeriğinde, ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunun ve müzakereler sırasında İran'a karşı bir saldırı olmayacağının garantisinin verildiği aktarıldı.

Tahran'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AA muhabirinin İran Dışişleri Bakanlığına konuyla ilgili sorusuna da şu ana kadar cevap verilmedi.

İran ile ABD, nisanda nükleer görüşmelere başlamış ve Umman ve İtalya'da 5 tur görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeler İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmayı kabul etmemesi üzerine zora girse de taraflar 15 Haziran'da Umman'da altıncı tur görüşme için anlaşmıştı.

Ancak müzakerelerden iki gün önce İsrail, İran'a 13 Haziran'da saldırı başlatmıştı. 12 gün devam eden bir savaşa yol açan bu saldırılar sırasında ABD de 22 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerini bombalamıştı. Karşılıklı saldırıların 24 Haziran'da sona ermesinin ardından ABD, İran ile nükleer görüşmelere yeniden başlamak istediğini duyurmuştu. İran hükümeti ise müzakere sırasında saldırı olmayacağına dair garanti talep etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya:Uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviye
Adana Seyhan'da biriken çöpler kötü kokuya neden oluyor
Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 10 kategoride ödül kazandı
Zafer Haftası’nda TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a yolculuk düzenlenecek
Fatih'te İETT otobüsündeki tartışmada şoföre biber gazı sıkıldı

Benzer haberler

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesinin bazı üyelerini yaptırım listesine aldı

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesinin bazı üyelerini yaptırım listesine aldı

ABD'nin nükleer görüşmelere hazır olduğuna dair İsviçre üzerinden İran'a mesaj ilettiği iddia edildi

ABD'li yetişkinlerde alkol tüketimi, 1939'dan beri en düşük seviyesinde

ABD, Ukrayna'ya sevki için Avrupa'ya sattığı silahlara fiyat artışı uyguluyor

ABD, Ukrayna'ya sevki için Avrupa'ya sattığı silahlara fiyat artışı uyguluyor
ABD yönetimi, yasa dışı girişlere karşı Meksika sınırındaki duvarları siyaha boyayacak

ABD yönetimi, yasa dışı girişlere karşı Meksika sınırındaki duvarları siyaha boyayacak
Elon Musk'ın "Amerikan Partisi" planlarını şimdilik askıya aldığı belirtiliyor

Elon Musk'ın "Amerikan Partisi" planlarını şimdilik askıya aldığı belirtiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet