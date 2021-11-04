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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Müzakere masasını terk etmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, sonuca dayalı bir müzakere peşinde olduklarını belirterek "müzakere masasını terk etmeyeceklerini" söyledi.

Muhammet Kurşun   | 04.11.2021
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Müzakere masasını terk etmeyeceğiz

Tahran

İran'ın Simnan kentini ziyaret eden Reisi, burada ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 42. yıl dönümü için düzenlenen programda yaptığı konuşmada nükleer anlaşma müzakerelerine değindi.

Müzakere anlayışlarının sonuca dayalı olduğunu dile getiren Reisi, "Yaptırımların kaldırılması noktasında geri adım atmayacağız. Müzakere masasını terk etmeyeceğiz ancak buna karşılık taviz de vermeyeceğiz." dedi.

ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrolünü çalma girişiminde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak da Devrim Muhafızları Ordusu'nu öven Reisi, ABD'nin bölgede "zorbalık peşinde olduğunu" savundu.

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