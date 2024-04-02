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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "İsrail'in korkakça saldırısının cevapsız kalmayacağını" söyledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Şam'daki konsolosluk binasına "İsrail tarafından düzenlenen saldırının cevapsız kalmayacağını" söyledi.

Ahmet Dursun  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
İran Cumhurbaşkanı Reisi, "İsrail'in korkakça saldırısının cevapsız kalmayacağını" söyledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İsrail'in İran konsolosluğuna düzenlediği füze saldırısını terör suçu ve uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendiren Reisi, "Siyonist rejim, direniş cephesi savaşçılarının inanç ve iradesi karşısında aldığı yenilgiler ve başarısızlıklardan sonra kendini kurtarma mücadelesinde kör suikastları gündemine almaya başladı." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin bu tür eylemlerle amaçlarına ulaşamayacağını belirten Reisi, "Direniş cephesinin her geçen gün güçlendiğine ve özgür ulusların bunların gayrimeşru doğasına karşı duyduğu tiksinti ve nefrete tanık oluyoruz. Bu korkakça suç cevapsız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Suriye'de son aylarda defalarca İran'a ait hedeflere hava saldırıları düzenleyen İsrail ise saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

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