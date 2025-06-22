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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırısına ilişkin açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırısının bu ülkenin İsrail saldırılarının arkasındaki temel faktör olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Ahmet Dursun  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırısına ilişkin açıklama

Tahran

Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.

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ABD'nin İran'da üç nükleer tesise saldırısını kınayan Pezeşkiyan, "ABD'nin nükleer tesislere saldırıları, bu ülkenin İsrail saldırılarının arkasındaki temel faktör olduğunu ortaya koydu. Başlangıçta rollerini gizlemeye çalışsalar da, ülkemizin silahlı kuvvetlerinin kararlı ve caydırıcı tepkisi ve Siyonist rejimin bariz yetersizliğini gözlemledikten sonra kaçınılmaz olarak öne çıktılar." dedi.

Pezeşkiyan, "İran silahlı kuvvetlerinin bugün sabah işgal altındaki topraklara yönelik gerçekleştirdiği güçlü saldırılar, aslında Amerika'nın saldırgan politikalarına bir yanıt, çünkü esasen Siyonist rejim, İran'a tek başına saldıracak yetenek ve cesarete sahip olacak konumda veya büyüklükte değildir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran'ın en kritik nükleer tesisi Fordo'nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA'ya doğrulamıştı.

Ülke medyasına konuşan İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi de İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılar olduğunu bildirmişti.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını belirtmişti.

Öte yandan, İran devlet televizyonu, saldırı haberlerini teyit etmeden tesislerin daha önceden boşaltıldığını ve nükleer malzemelerin başka bir yere taşındığını duyurmuştu.

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