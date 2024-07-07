Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
2,978.00
BTC/USDT
56,874.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Pezeşkiyan'ın seçildiği cumhurbaşkanı seçiminin geçerliliğini teyit etti

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Mesud Pezeşkiyan'ın seçildiği 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunun geçerliliğini teyit etti.

Ahmet Dursun  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Pezeşkiyan'ın seçildiği cumhurbaşkanı seçiminin geçerliliğini teyit etti

Tahran

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Koruyucular Konseyi, bugünkü oturumunda 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunun geçerliliğini teyit etti." dedi.

Tahannazif, seçimlerle ilgili adaylardan veya herhangi bir taraftan sürecin sonucuna etki edecek şekilde önemli bir rapor şikayet alınmadığını belirterek, seçimin geçerliliğine ilişkin kararın İçişleri Bakanlığına iletildiğini aktardı.

İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44,4'te kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan'dan yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'e tebrik telefonu
Samsun'un doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
İzmir'deki patlamada ölen kadın daha önce çalıştığı iş yerinde de patlamaya tanıklık etmiş
Antalya Havalimanı'nda dün uçak trafiği rekoru kırıldı
Çorum'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü

Benzer haberler

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Pezeşkiyan'ın seçildiği cumhurbaşkanı seçiminin geçerliliğini teyit etti

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Pezeşkiyan'ın seçildiği cumhurbaşkanı seçiminin geçerliliğini teyit etti

ANALİZ- İran'da yeni dönem: Reformist Mesud Pezeşkiyan'ı neler bekliyor?

İran'da cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan, Meclis'e işbirliği mesajı verdi

ABD'de Demokrat Senatör Warner'ın, Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyeceği iddia edildi

ABD'de Demokrat Senatör Warner'ın, Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyeceği iddia edildi
İran'da seçimde Pezeşkiyan'a karşı kaybeden Celili, sonuçlara saygı gösterdiğini belirtti

İran'da seçimde Pezeşkiyan'a karşı kaybeden Celili, sonuçlara saygı gösterdiğini belirtti
İran'da seçimi kazanan reformist Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu

İran'da seçimi kazanan reformist Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet