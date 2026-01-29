Dolar
43.41
Euro
52.01
Altın
5,349.85
ETH/USDT
2,829.90
BTC/USDT
84,669.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, ABD ile müzakereye açık olduğunu yineledi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin ABD ile müzakereye kapalı olmadığını ancak ABD'nin "gerçek bir diplomatik çözüm üretmeyi amaçladığına dair güvence almaları halinde" müzakereye başlayabileceklerini söyledi.

Ahmet Dursun  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
İran, ABD ile müzakereye açık olduğunu yineledi

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Arif, daha önce müzakereye hazır olduklarını ilan ettiklerini hatırlatarak, geçmişte yürütülen görüşmeler sırasında İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu nedenle yeni bir müzakere sürecine girilmesi halinde benzer adımların tekrarlanmayacağına dair garanti istediklerini ifade eden Arif, karşı tarafın gerçekten müzakere arayışında olup olmadığının netleşmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ile müzakerelere devam ederken Haziran 2025'te bu ülkenin saldırılarına uğradıklarını kaydeden Arif, "Peki, bu sefer aynısını yapmayacaklarına dair ne garanti var? Eğer gerçek bir müzakere aradıklarından ve daha büyük bir kötülüğü gizlemediklerinden emin olursak müzakere edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi
Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Adalet Bakanı Tunç: Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz
Türkiye ile Özbekistan arasında anlaşmalar imzalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ticari uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ticari uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı

İran, ABD ile müzakereye açık olduğunu yineledi

İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Trump'ın "sınır çarı", ICE personelinin azaltılmasının eyaletle işbirliğine bağlı olduğunu belirtti

Trump'ın "sınır çarı", ICE personelinin azaltılmasının eyaletle işbirliğine bağlı olduğunu belirtti
Rusya: ABD'den süresi sona erecek New START Antlaşması ile ilgili teklifimize yanıt almadık

Rusya: ABD'den süresi sona erecek New START Antlaşması ile ilgili teklifimize yanıt almadık
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Afşin: İnternet kesintisi nedeniyle halktan özür diliyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Afşin: İnternet kesintisi nedeniyle halktan özür diliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet