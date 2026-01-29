Dolar
43.41
Euro
52.04
Altın
5,358.19
ETH/USDT
2,826.70
BTC/USDT
84,717.00
BIST 100
13,831.09
Dünya

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ticari uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açılacağını ve Amerikalıların artık bu ülkeye "güvenle" seyahat edebileceğini söyledi.

Hakan Çopur  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ticari uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilgili güncel duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e atıfta bulunarak, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim." dedi.

Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve "orada güvende olacaklarını" söyledi.

Trump ayrıca, ABD'nin büyük petrol şirketlerinin Venezuela'ya giderek projeleri için yerlerini seçmeye başladıklarını ve buradan sağlanacak ekonomik kazancın hem ABD hem de Venezuela için "büyük bir zenginlik" getireceğini ifade etti.

