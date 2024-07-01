Dolar
32.69
Euro
35.16
Altın
2,329.30
ETH/USDT
3,478.50
BTC/USDT
62,865.00
BIST 100
10,445.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'taki Yezidilerin kamp çilesi terör örgütü PKK'nın Sincar'daki işgali nedeniyle bitmiyor

Şarya Kampı'nda kalan Sincarlı Yezidi Celal Casım, "Sincar'daki silahlı unsurlar (terör örgütü PKK) dönüşümüzün önünde engel teşkil ediyor. Sincar, silahlı gruplardan temizlenmelidir. Sığınmacıların dönebilmesi için güvenli hale gelmelidir." dedi.

Ekip  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Irak'taki Yezidilerin kamp çilesi terör örgütü PKK'nın Sincar'daki işgali nedeniyle bitmiyor

Duhok

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinden terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonrası kaçarak Duhok'taki kamplara sığınan Yezidiler, bir başka terör örgütü olan PKK'nın ilçedeki işgali nedeniyle yaklaşık 10 yıldır evlerinden uzakta zorlu kamp yaşantılarına devam etmeye mecbur bırakılıyor.

Yezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'a 3 Ağustos 2014'te saldıran terör örgütü DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Terör örgütü PKK ise 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması hâlâ uygulamaya konulmadı.

Terör örgütü PKK'nın ilçedeki işgali ise evlerine dönmek isteyen Yezidileri yıllardır zorlu kamp hayatına mecbur bırakıyor.

Terör örgütü PKK, Yezidilerin Sincar'a dönüşüne engel

Irak'ın Duhok kentinde Yezidi sığınmacılar için 2014'te kurulan Şarya Kampı'nda kalan Sincarlı Yezidi Celal Casım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincar'da huzur ve güven ortamına ihtiyaç olduğunu belirterek, mevcut koşullarda evlerine dönemeyeceklerini söyledi.

Casım, "Sincar'daki silahlı unsurlar (terör örgütü PKK) dönüşümüzün önünde engel teşkil ediyor. Sincar, silahlı gruplardan temizlenmelidir. Sığınmacıların dönebilmesi için Sincar idari ve askeri açıdan güvenli hale gelmelidir. Oradaki silahlı gruplar çıkarılırsa insanlar dönebilir." diye konuştu.

Sincar'da işsizlik olduğunu, dönenlere yapılacağı belirtilen yardımların ise yetersiz kaldığını vurgulayan Casım, kamplarda da şartların iyi olmadığını ve çadırlarının yırtık halde bulunduğunu kaydetti.

Yezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'da çocuklarını kaçırmasından korkuyor

Kampta kalan Yezidi kadınlardan Ture Murad da zorlu şartlara rağmen kamp yaşamının Sincar'daki şartlardan daha iyi olduğunu dile getirdi.

Murad, "Sincar'a, evimize dönmek istiyoruz fakat şu an orada kaos hakim. Çünkü Sincar'da yaşam imkanı yok. Kamplarda en azından güvenliğimiz var ve korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Annesi, kardeşi, yengesi ve yeğeni terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan bir başka Yezidi kadın Hohe Halef ise Sincar'da evleri olmadığını vurgulayarak, kampta bazen çadırlarının yanmasına rağmen güvenlik olmadığı için Sincar'a dönmek istemediklerini aktardı.

Halef, "Sincar'a dönemeyiz, çünkü orada güvenliğimiz yok. Oradaki YPG (terör örgütü PKK) ve diğer silahlı gruplar nedeniyle güvenlik yok. Çocuklarımızı alıp götürürler. O yüzden dönmek istemiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun kuzeyindeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
"Zirai ambulans" bitki sağlığı için tarlalarda
Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü 3 Temmuz'dan itibaren trafiğe kapatılacak
İzmir'deki orman yangınına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

Irak'taki Yezidilerin kamp çilesi terör örgütü PKK'nın Sincar'daki işgali nedeniyle bitmiyor

Irak'taki Yezidilerin kamp çilesi terör örgütü PKK'nın Sincar'daki işgali nedeniyle bitmiyor

Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıklandı

Irak'ın Halepçe kentindeki Osmanlı yadigarı 150 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim özenle korunuyor

IKBY'de yaklaşık 2 senedir ertelenen parlamento seçimleri 20 Ekim’de yapılacak

IKBY'de yaklaşık 2 senedir ertelenen parlamento seçimleri 20 Ekim’de yapılacak
Irak, Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemleri devreye alıyor

Irak, Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemleri devreye alıyor
Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında ihracatını en fazla artırdığı ülke Irak oldu

Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında ihracatını en fazla artırdığı ülke Irak oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet