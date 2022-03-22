Dolar
14.83
Euro
16.34
Altın
1,936.58
ETH/USDT
2,896.10
BTC/USDT
41,077.00
BIST 100
2,175.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'taki toplu mezardan 143 kişiye ait ceset kalıntısı çıkarıldı

Kalıntıların, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'da etkin olduğu dönemde öldürülen kişilere ait olduğu tahmin ediliyor.

Gülşen Topçu   | 22.03.2022
Irak'taki toplu mezardan 143 kişiye ait ceset kalıntısı çıkarıldı Fotoğraf: Ismael Adnan Yaqoob/AA

Bağdat

Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın bölgede kontrolü elinde bulundurduğu yıllarda (2014-2017) öldürülen kimliği belirsiz 143 kişinin ceset kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi.

Ninova Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vilayetin merkezi Musul kentindeki Er-Rifaii bölgesinde bir toplu mezar bulundu.

Sivil savunma ekipleri, toplu mezardan 143 ceset kalıntısı çıkardı. Cesetlerin Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği aktarıldı.

Irak'taki toplu mezarlarda 6 ila 12 bin kişiye ait ceset kalıntıları olduğu tahmin ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti

Benzer haberler

Irak'taki toplu mezardan 143 kişiye ait ceset kalıntısı çıkarıldı

Irak'taki toplu mezardan 143 kişiye ait ceset kalıntısı çıkarıldı

Türk Büyükelçi Güney'den Irak'ta yoğun diplomasi trafiği

ABD'nin 19 yıl önce Irak'a 'demokrasi' vaadiyle başlattığı işgalin getirdiği kaos sürüyor

İran'ın Erbil saldırısı ile vermek istediği mesaj ne?

İran'ın Erbil saldırısı ile vermek istediği mesaj ne?
Irak'taki Baas rejiminin Halepçe katliamının üzerinden 34 yıl geçti

Irak'taki Baas rejiminin Halepçe katliamının üzerinden 34 yıl geçti
Halepçeli anne 34 yıldır kimyasal saldırıda kaybolan çocukları ve kardeşlerini arıyor

Halepçeli anne 34 yıldır kimyasal saldırıda kaybolan çocukları ve kardeşlerini arıyor