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Dünya

Irak'ta Şii milis komutan Hadi Amiri, milletvekilliğinden istifa etti

Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısında altında bulunan Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, milletvekilliğinden istifa etti.

Haydar Karaalp   | 06.06.2020
Irak'ta Şii milis komutan Hadi Amiri, milletvekilliğinden istifa etti

Bağdat

Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısında altında bulunan Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, milletvekilliğinden istifa etti.

Amiri, gerekçesini belirtmediği istifa yazısını meclis başkanlığına gönderdi. Şii lider, yerine Abdulkerim Yunus Aylan'ın seçilmesini talep etti.

Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Amiri'nin söz konusu talebinin bugünkü oturumda oylamaya sunulacağını bildirdi.

Meclisin ikinci büyük grubu olan Fetih Koalisyonunun liderliğini yapan Amiri'nin Haşdi Şabi'nin başına getirileceği iddia ediliyor.

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