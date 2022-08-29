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Dünya

Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat ve güney kentlerde sokaklara döküldü

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güney kentlerinde de sokaklara dökülmeye başladı.

Haydar Karaalp   | 29.08.2022
Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat ve güney kentlerde sokaklara döküldü Fotoğraf: Haydar Karaalp - AA

Bağdat

Şii liderin destekçileri, Bağdat'ın birçok bölgesinde sokağa çıkarken, güney kentlerde de Sadr yanlılarının sokakları doldurduğu ve bazı hükümet binalarına girdiği aktarıldı.

Bağdat'ta Yeşil Bölge semalarında ise Irak uçaklarının uçuş yaptığı görüldü.

Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantılarını askıya aldı.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girmişti.

Sadr yanlıları daha önce de Meclisi basmıştı

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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