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Dünya

Irak'ta Sadr siyasetten tamamen çekildi

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.

Haydar Karaalp   | 29.08.2022
Irak'ta Sadr siyasetten tamamen çekildi

Bağdat

Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullandı.

Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün "mercilik görevine son verdiğini" duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığın savundu.

Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.

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