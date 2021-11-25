Dolar
11.98
Euro
13.46
Altın
1,790.90
ETH/USDT
4,470.20
BTC/USDT
58,532.00
BIST 100
1,810.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ta itiraz edilen seçim sandıklarındaki oyların elle sayımı tamamlandı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde sonuçlarına itiraz edilen tüm sandıklardaki oyların elle sayım işleminin tamamlandığını bildirdi.

Haydar Karaalp   | 25.11.2021
Irak'ta itiraz edilen seçim sandıklarındaki oyların elle sayımı tamamlandı

Bağdat

Komiserlikten, itiraz edilen sandıklardaki oyların yeniden elle sayımına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, itiraza konu olan tüm seçim sandıklarında elle sayımın tamamlandığı ve sonucun elektronik sistemle gerçekleştirilen sayımla yüzde 100 benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimin nihai olmayan sonuçlarına göre sandalye sayısı 48'den 16'ya düşen İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantıları, sonuçlara itiraz ederek farklı illerde bazı sandıklardaki oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komiserliği de bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika Kovid-19 salgınında 4. dalgayla karşı karşıya
Fransa'da Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu tüm yetişkinlere yapılacak
AB'den salgında 4. dalga uyarısı
AB ilaç düzenleyicisi, Biontech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş aralığı için tavsiye etti
Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Irak'ta itiraz edilen seçim sandıklarındaki oyların elle sayımı tamamlandı

Irak'ta itiraz edilen seçim sandıklarındaki oyların elle sayımı tamamlandı

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, devlet bakanlığı seçimleri için ön aday listesini kamuoyuyla paylaştı

Irak'ın Süleymaniye kentinde güvenlik güçleri üniversite öğrencilerinin gösterisine müdahale etti

Libya yargısı Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’nin adaylıklarının durdurulması talebini yineledi

Libya yargısı Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’nin adaylıklarının durdurulması talebini yineledi
Irak Türkmen Cephesine göre Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşü petrol krizi yaratabilir

Irak Türkmen Cephesine göre Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşü petrol krizi yaratabilir
Şili'de yeni devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

Şili'de yeni devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek