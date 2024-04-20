Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı
Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Bağdat
Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.
Irak'ın Babil vilayetinde Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendi https://t.co/UT1pyeiChf pic.twitter.com/4mjJxYjm2r— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 19, 2024
Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.