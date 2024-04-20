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Dünya

Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı

Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Haydar Karaalp  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı

Bağdat

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

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