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Dünya

Iraklı Türkmenler yeni kurulacak hükümette bakanlık sözü aldı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, yeni hükümette Türkmenlerin de temsil edilmesini beklediklerini ve bu konuda söz aldıklarını belirtti.

Haydar Karaalp   | 09.01.2022
Iraklı Türkmenler yeni kurulacak hükümette bakanlık sözü aldı

Bağdat

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Salihi, yeni dönemde Türkmen milletvekillerinin Mecliste hem Şii hem de Sünni gruplar içinde yer aldığını hatırlattı.

Salihi, "Biz Türkmen vekiller olarak da ayrı bir Türkmen Grubu kurduk ve bunun başkanlığına da ben seçildim. Türkmenlerin hak ve hukukunu savunma görevim var." dedi.

Türkmenler için Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi görevlere de talip olduklarını kaydeden Salihi, şunları söyledi:

"Irak’ta hâlâ Türkmenleri siyaset ve sistemin dışına itme ve cezalandırma politikası mevcut. Ancak Türkmenler olarak her zaman Şii ve Sünnilerin birleşmesinden yanayız. Türkmenler Irak’ın çimentosudur. Türkmenlere zarar verilirse Irak’ın birliği tehlikeye girer. Irak siyasetinde etkimiz ve ağırlığımız söz konusu. Özellikle iktidarı oluşturacak Şii gruplarla temaslarımız oldu. Türkmenlere yeni kabinede iyi bir bakanlık verilmesi için bize söz verildi ve bu gerçekleşecek."

Irak’ta 10 Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerde Türkmenler 329 sandalyeli Meclise 7 milletvekili göndermişti.

Meclis ilk oturumunu gerçekleştiriyor

Yeni Meclis bugün ilk kez toplanacak. Oturumda milletvekillerinin yemin etmesi, ardından Meclis Başkanı ve iki yardımcısının seçilmesi bekleniyor.

Meclis Başkanı ve yardımcılarının seçimi sonrası Kürt grupların belirleyeceği cumhurbaşkanı adayının oylanması gerekiyor. Seçilecek yeni cumhurbaşkanı da Şii grupların belirleyeceği başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek.

Irak’ta yeni hükümeti, 73 milletvekili ile seçimin birinci partisi olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu'nun mu, 70 civarında vekilin desteğini alan İran’a yakın "Şii Koordinasyon Çerçevesi" adlı çatı kuruluşunun mu kuracağı henüz belli değil. Bu iki Şii grubun başbakan adayını belirlemesi için Meclisin en büyük koalisyonunu oluşturması ve bunun için de Sünni ve Kürt gruplarla ittifak oluşturma yoluna gitmesi gerekiyor.

Alınan son bilgilere göre, Sadr Grubu, Meclisin en büyük koalisyonunu oluşturmak ve daha sonra hükümeti kurmak için İran’a yakın Şii grupla değil, Sünni ve Kürt gruplarla ittifak kurmak istiyor.

Meclisteki siyasi partiler arasında görüşme ve müzakereler devam ediyor.



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