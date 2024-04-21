Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,173.30
BTC/USDT
65,212.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi önünden yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri’de “Erciyes Dağı, Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Iraklı güvenlik uzmanları, Türkiye ile işbirliğinin önemine dikkat çekti

Iraklı uzmanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığına karşı ortak mücadele konusunun önemine dikkati çekti.

Haydar Karaalp  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Iraklı güvenlik uzmanları, Türkiye ile işbirliğinin önemine dikkat çekti

Bağdat

AA muhabirine konuşan güvenlik ve terör uzmanları, Türkiye'yi rahatsız eden PKK terörünün Irak'taki varlığına karşı işbirliği anlaşmasının imzalanabileceğini ve diğer güvenlik konularında da işbirliği alanlarının artabileceğini söyledi.

Iraklı güvenlik ve terör uzmanı Ahmed eş-Şerifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyaretiyle Türkiye-Irak ilişkilerinin çok daha iyi bir düzeye taşınabileceğini belirtirken, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının çözüme kavuşması gerektiğinin altını çizdi.

"PKK'nın (Irak'taki) varlığı ne Irak'ın ne de Türkiye'nin çıkarınadır"

"Türkiye gibi bölgesel ve uluslararası anlamda dinamik ve güçlü bir komşudan bahsediyoruz." diyen Şerifi, şunları kaydetti:

"Bölgesel dengeyi sağlamak açısından da Türkiye ile uzlaşı içerisinde olmalıyız. Müslüman bir ülke olan Türkiye ile dini bağımız söz konusu. Tüm bu ortaklıklar ulusal çıkar anlamında değerlendirilmeli. PKK'nın (Irak'taki) varlığı ne Irak'ın ne de Türkiye'nin çıkarınadır ve bunun için askeri anlaşmadan önce ortak iradeye dayalı siyasi anlaşma ve işbirliği yapılmalı. Siyasi anlaşmanın bizlere ne can kaybı ne de maddi külfeti olur. PKK meselesinin çözümünde Irak merkezi yönetimi veya IKBY aracılık yapabilir."

Diğer bir güvenlik ve terör uzmanı Albay Sermed Beyati, Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde su ve enerji dosyalarının yanı sıra terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı ve ortak sınır güvenliği gibi güvenlik meselelerinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Beyati, şu ifadeleri kullandı:

"Irak ile Türkiye arasında bir güvenlik anlaşmasının (PKK'nın Irak'tan çıkarılması) imzalanması uzak ihtimal değil. PKK, başta Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki bölgelere iyice yerleşti. Türk hükümeti, onlarla mücadelede Irak'tan destek bekliyor ve sanırım bu aşamanın sonuna gelindi. Erdoğan'ın ziyareti bu konuda nihai bir durumu ortaya koyabilir."

"Irak ile Türkiye arasında güvenlik işbirliği önemli"

Iraklı analist Ahmed el-Yasiri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son Bağdat ziyareti sonrası Irak ile Türkiye arasında yayınlanan ortak deklarasyonda PKK ile mücadelede işbirliğinin vurgulandığını ve Irak'ın PKK'yı "yasaklı örgüt" olarak tanıdığını anımsatarak, "Irak ile Türkiye arasındaki ilişkiler gelecek dönemde daha iyi olacak. İki ülke ABD ile müttefik ülkeler. ABD, Irak ile Türkiye'nin yakınlaşmasını destekleyecek." dedi.

Türkiye'nin ülkelerle "ortaklık politikası" izlediğini ifade eden Yasiri, şöyle konuştu:

"Türkiye, kendisini 'çözüm bulan ülke' olarak sunuyor ve bunda da başarılı oluyor. Bunu Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze meselesinde gördük. Irak ile Türkiye arasında güvenlik meselesinin yanı sıra ekonomik olarak da ortaklıklar söz konusu. Irak ile Türkiye arasında güvenlik işbirliği önemli. İki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğu gibi, Irak'ın uluslararası ticaret yapabilmesi için Asya ve Avrupa arasındaki geçiş güzergahında bulunan Türkiye'ye ihtiyacı söz konusu."

"Irak, Türkiye'ye PKK ile mücadelesinde destek olabilir"

Irak Siyasi Düşünce Merkezi Başkanı ve Bağdat Üniversitesi Siyasal Bilgiler Üniversitesi Öğretim Üyesi İhsan eş-Şammari, Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke arasında birçok meselenin yanı sıra güvenlik başlığının önemli olacağını söyledi.

Şammari, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretinde iki ülke arasında özellikle ortak sınır güvenliği konusunda mutabakat sağlanabilir. Bu konuda görüşmeler yapıldı ve karşılıklı heyet ziyaretleri gerçekleştirildi. (Irak Başbakanı) Sudani hükümetinin su ve petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi birçok konuda Türkiye'ye ihtiyacı var. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında bu konularda işbirliği anlaşmaları da imzalanabilir. Ayrıca Irak ile İran arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının benzeri Irak ile Türkiye arasında PKK konusunda da imzalanabilir. Bu dosya (PKK ile mücadele) Erdoğan'ın ziyareti sırasında masada olacak. Irak, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde destek sunabilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
Uzmanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatı yeniden başlayabilir
Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Türkiye'nin "9. İyilik Gemisi"nin yardım yolculuğu hızlı çekim tekniği ile görüntülendi
Sultanbeyli'de İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Iraklı güvenlik uzmanları, Türkiye ile işbirliğinin önemine dikkat çekti

Iraklı güvenlik uzmanları, Türkiye ile işbirliğinin önemine dikkat çekti

Uzmanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatı yeniden başlayabilir

İlk çeyrekteki hafif ticari araç ve kamyon ihracatında ana pazar Birleşik Krallık oldu

Iraklı uzmanlara göre, Kalkınma Yolu Projesi Türkiye ile Irak'ın ekonomik ve jeopolitik statüsünü güçlendirecek

Iraklı uzmanlara göre, Kalkınma Yolu Projesi Türkiye ile Irak'ın ekonomik ve jeopolitik statüsünü güçlendirecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile İstanbul'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile İstanbul'da görüşecek
Güney Kore'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeong'dan Türkiye'nin savunma sanayisine övgü

Güney Kore'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeong'dan Türkiye'nin savunma sanayisine övgü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet