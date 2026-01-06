Dolar
Gündem

Yüzyılın Konut Projesi’nde 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı, en fazla başvuru İstanbul’dan

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde 5 milyon 242 bin kişinin başvurusunun geçerli sayıldığını belirterek, "Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu." dedi.

Fatma Sevinç Çetin, Mümin Altaş  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 242 bin kişinin başvurusunun geçerli sayıldığını aktaran Kurum, "Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı." bilgisini verdi.

Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıkları tamamladıklarını, sosyal konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgesinden başladıklarını anımsatan Kurum, ilk olarak Adıyaman'da kuraları çektiklerini, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da tören yaptıklarını söyledi.

"İstanbul ve Ankara kura çekimlerini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz"

Her ilde bakan yardımcıları, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla törenler gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız."

KORKUT'un hava savunmadaki kabiliyetleri gelişiyor
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu
Bakan Göktaş: 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
