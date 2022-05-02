Dolar
14.89
Euro
15.67
Altın
1,868.33
ETH/USDT
2,821.30
BTC/USDT
38,650.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ın Salahaddin ilinde yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ın Salahaddin ilinde dün başlayan yoğun kum fırtınasından 216 kişinin etkilendiği belirtildi.

Ali Makram Ghareeb   | 02.05.2022
Irak'ın Salahaddin ilinde yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Salahaddin

Kum fırtınası başkent Bağdat ve güney illeri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde etkili oldu.

Salahaddin Devlet Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin "nefes darlığı ve boğulma" şikayetiyle hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, il merkezi ve civar köylerden toplam 216 kişinin kum fırtınasından etkilendiği, bu kişilerin büyük çoğunluğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit: Kovid'in şu an geldiği noktayı aslında Omicron varyantı belirledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı

Benzer haberler

Sincar'da terör örgütü PKK ile çatışmada 1 Irak askerinin öldüğü iddiası

Sincar'da terör örgütü PKK ile çatışmada 1 Irak askerinin öldüğü iddiası

Ezidi lider Şeşo: Irak ordusu, bu kez PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı

Irak'ın Salahaddin ilinde yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi
Domates genotipleri kuraklığa dayanıklılık açısından test ediliyor

Domates genotipleri kuraklığa dayanıklılık açısından test ediliyor
Türkmen yetkili Maruf, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonunun 'bölgede barış için yapıldığını' söyledi

Türkmen yetkili Maruf, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonunun 'bölgede barış için yapıldığını' söyledi