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Dünya, Koronavirüs

Irak’ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 36’ya yükseldi

Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya, vaka sayısı 392’ye yükseldi.

Haydar Karaalp   | 26.03.2020
Irak’ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 36’ya yükseldi

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde koronavirüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi.

Virüse yakalananların sayısı ise 382 olarak açıklanırken, 105 kişinin de tedavisinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.



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