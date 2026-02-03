Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Bağdat
Büyükelçi İnan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
Spor kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan"dan yana tercihini kullanan İnan, "Günlük Hayat" kategorisinden İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA çalışanlarına başarılar diledi.
Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek
AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.