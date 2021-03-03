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Dünya

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne roketli saldırı

Irak’ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haydar Karaalp   | 03.03.2021
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne roketli saldırı

Bağdat

Haberi duyuran Irak resmi ajansı, saldırının kim tarafından düzenlendiği ve zarar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.


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