Dolar
34.47
Euro
36.34
Altın
2,651.96
ETH/USDT
3,077.80
BTC/USDT
93,893.00
BIST 100
9,031.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak’ta 37 yıl sonra ilk kez tüm ülkeyi kapsayan genel nüfus sayımı yapılıyor

Irak'ta 37 yıl sonra ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) illeri dahil tüm ülkeyi kapsayan ve 2 gün sürecek genel nüfus sayımı başladı.

Ali Makram Ghareeb  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Irak’ta 37 yıl sonra ilk kez tüm ülkeyi kapsayan genel nüfus sayımı yapılıyor Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood/AA

Kerkük

​​​​​​​Irak Planlama Bakanlığı Kerkük Nüfus Sayımı Müdürü Mustafa Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genelinde olduğu gibi Kerkük'ün tamamında da nüfus sayımının başladığını söyledi.

Yaklaşık 4 gün önce aile bilgilerini almaya başladıklarını belirten Ekrem, bugünden itibaren evleri ziyaret ederek daha önce aldıkları bilgileri incelediklerini aktardı.

Ekrem, Kerkük'te iki gün boyunca sürecek ev incelemeleri için 5 bin 600 memurun görevlendirildiğini dile getirdi.

Kerkük'ün nüfusunun yaklaşık bir milyon 800 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Ekrem, kentin güncel nüfusunun bu sayımla birlikte netleşeceğini söyledi.

Irak'ta her 10 yılda bir yapılması gereken nüfus sayımı, ABD'nin ülkeyi işgal ettiği 2003 yılından sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı düzenlenemedi.

Ülkede bugün ve yarın devam edecek genel nüfus sayımı için 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Nüfus sayımının, bütçe, kalkınma projeleri, meclis ve vilayet meclisi sandalyeleri gibi birçok konuyu etkilemesi bekleniyor.

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek sayımda, etnik ve mezhebi sorular yer almayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Niğde'de rehabilitasyon merkezinde yaşanan olayla ilgili açıklama
Çanakkale Boğaz hattında bazı seferler iptal edildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılandığı davaya yarın devam edilecek
Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, temaslarda bulundu

Benzer haberler

Irak’ta 37 yıl sonra ilk kez tüm ülkeyi kapsayan genel nüfus sayımı yapılıyor

Irak’ta 37 yıl sonra ilk kez tüm ülkeyi kapsayan genel nüfus sayımı yapılıyor

Irak’ta 37 yıl sonra ilk kez tüm ülkeyi kapsayan genel nüfus sayımı yapılıyor

Irak'ta 27 yıl sonra genel nüfus sayımı yapılıyor

Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
Bağdat'taki rehabilitasyon merkezinde 5 bine yakın uyuşturucu bağımlısı tedavi görüyor

Bağdat'taki rehabilitasyon merkezinde 5 bine yakın uyuşturucu bağımlısı tedavi görüyor
Duhok'taki Irak'ın en büyük balık tesisinde yıllık 1000 ton balık eti üretiliyor

Duhok'taki Irak'ın en büyük balık tesisinde yıllık 1000 ton balık eti üretiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet