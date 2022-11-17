Irak Süleymaniye'de gaz kaçağından kaynaklanan patlamada 5 kişi öldü
Irak'ın Süleymaniye kentinde bir evde gaz kaçağından kaynaklanan patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Arbil
Yerel medyadaki haberlere göre, Süleymaniye'nin Kazive Mahallesindeki bir evde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı.
Patlama sonucu evin çöktüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, en az 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
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