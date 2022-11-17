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Dünya

Irak Süleymaniye'de gaz kaçağından kaynaklanan patlamada 5 kişi öldü

Irak'ın Süleymaniye kentinde bir evde gaz kaçağından kaynaklanan patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bekir Aydoğan   | 17.11.2022
Irak Süleymaniye'de gaz kaçağından kaynaklanan patlamada 5 kişi öldü Fotoğraf: Feriq Faraj - AA

Arbil

Yerel medyadaki haberlere göre, Süleymaniye'nin Kazive Mahallesindeki bir evde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı.

Patlama sonucu evin çöktüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, en az 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.


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