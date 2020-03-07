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Dünya, Koronavirüs

Irak, pazardan itibaren İran'la sınır kapılarını yolcu girişlerine kapatıyor

Irak, pazar gününden itibaren İran ile sınır kapılarını yolcular için kapatacak.

Hamdi Yıldız   | 07.03.2020
Irak, pazardan itibaren İran'la sınır kapılarını yolcu girişlerine kapatıyor

Bağdat

Irak yönetimi pazar gününden itibaren İran ile sınır kapılarını yolcular için kapatma kararı aldı.

Başkanlığını Sağlık Bakanı Cafer Allavi'nin yürüttüğü Yeni Tip Koronavirüsü (Kovid-19) ile Mücadele Hücresi'nden yapılan açıklamada, İran ile ortak 5 sınır kapısının 8 Mart pazardan itibaren yolcular için kapatıldığı kaydedildi.

Karara göre bu sınır kapılarından İran'la karşılıklı ticaretin de askıya alınması 15 Nisan'a kadar uzatıldı.

Söz konusu karar, kuzey Irak'taki yönetimin İran ile olan sınır kapıları için geçerli olmayacak.

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