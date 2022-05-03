Dolar
14.82
Euro
15.59
Altın
1,870.10
ETH/USDT
2,805.00
BTC/USDT
38,229.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmalar Sincar'dan göçü başlattı

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmanın ardından ilçeden yaklaşık 700 ailenin civar kentlere göç ettiği bildirildi.

Ali Makram Ghareeb   | 03.05.2022
Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmalar Sincar'dan göçü başlattı

Kerkük

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Kriz Masası Koordinatörü Hüseyin Kalari, basına yaptığı açıklamada, çatışmaların ilçeden göçü başlattığını söyledi.

Kalari, çatışmalardan kısa süre sonra yaklaşık 700 ailenin ilçeden göç ederek daha güvenli bölgelere sığındığını ifade etti.

Göç eden ailelerin çoğunun IKBY'ye geldiğini dile getiren Kalari, Duhok kentine sığınan aileler için gereken desteğin sunulmaya başlandığını kaydetti.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada bir Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Sincar'da yaşananlar üzerine bugün Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah ve üst düzey askeri yetkililerden oluşan bir heyetin ilçeye denetim ziyaretinde bulunduğu bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1344 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit: Kovid'in şu an geldiği noktayı aslında Omicron varyantı belirledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmalar Sincar'dan göçü başlattı

Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmalar Sincar'dan göçü başlattı

Sincar'da terör örgütü PKK ile çatışmada 1 Irak askerinin öldüğü iddiası

Ezidi lider Şeşo: Irak ordusu, bu kez PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı

Irak'ın Salahaddin ilinde yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ın Salahaddin ilinde yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi
İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu