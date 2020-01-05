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Dünya

Irak Meclisi ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi.

Haydar Karaalp,Mehmet Nuri Uçar   | 05.01.2020
Irak Meclisi ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi Fotoğraf: Haydar Karaalp/AA

Bağdat

Irak Meclisi, oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı.

Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi. 

Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, “ABD’ye hayır”, “Mühendis’e evet, “Süleymani’ye evet” ve “Ey işgalci çık dışarı” sloganları attı.

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