A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti

Hartford
Pratt & Whitney Stadı'ndaki maçın 1. dakikasında yediği golle geriye düşen ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Arda Güler ve 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.
Milli takım, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile "deplasmanda" oynadığı 3. maçta ilk kez kazandı.
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ABD ile oynadığı 5. maçta 2. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, daha önce ABD'deki 2 karşılaşmayı da kaybetmişti.
Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçını 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile oynayacak.
İlk yarı
ABD, 1. dakikada öne geçti. Sağ kanattan içe kat ederek çaprazdan açısını düzelten McGlynn'in ceza sahası dışından sol ayak içiyle yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
19. dakikada A Milli Takım'ın atağında ceza sahası sol çaprazından Kenan Yıldız'ın penaltı noktasına çevirdiği pasta gelişine vuran Arda Güler'in şutunda top, üstten auta gitti.
23. dakikada ceza sahası dışından Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Freese meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
25. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. ABD takımı savunmadan çıkarken Cardoso'nun kendi ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Arda Güler'in dizine çarptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlak Freese'yi geçtikten sonra uzak kale direğine de çarparak filelere gitti: 1-1.
27. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Eren Elmalı'nın ceza sahasına çevirdiği top arka direğe açıldı. Atağın devamında ceza sahası sağ çaprazından Oğuz Aydın'ın şutunda meşin yuvarlağı ABD savunması uzaklaştıramadı. Altıpasın önünde oluşan karambolde topa düzgün vuruş yapan Kerem Aktürkoğlu, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
A Milli Takım, ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
İkinci yarı
52. dakikadaki ABD atağında De La Torre'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Arfsten'in topa kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.
61. dakikada Adams'ın ceza sahası sağ çaprazdan kale önüne ortasında Tillman'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda top, kaleci Berke Özer'de kaldı.
82. dakikada A Milli Takım'ın kontratağında Arda Güler'in pasında topla buluşan ve ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 2-1 kazandı.
Berke Özer ilk kez A Milli Takımın kalesine geçti
ABD karşılaşmasına ilk 11'de başlayan kaleci Berke Özer, A Milli Takım formasıyla sahada ilk kez görev yaptı.
Mücadelenin 1. dakikasında gelen şutta gole engel olamayan Berke, kalan dakikalarda kalesini gole kapattı.
Arda ve Kenan 20. maçlarına çıktı
Ay-yıldızlı ekibin genç yıldızları Arda Güler ile Kenan Yıldız, A Milli Takımda 20. maçlarına ABD karşısında çıktı.
Vincenzo Montella, Real Madrid ve Juventus forması giyen iki yıldız isme ilk 11'de şans verdi.
Arda Güler 5. golünü attı
Arda Güler, A Milli Takım formasıyla 5. kez fileleri havalandırdı.
Mücadelenin 25. dakikasında ABD savunmasına baskı yapan Arda, kendisine çarpan topun ağlara gitmesiyle skoru 1-1'e getiren golü atı.
Kerem'den 12. milli gol
Milli takımın hücumdaki önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı formayla 43. maçında 12. gol sevincini ABD karşısında yaşadı.
Türkiye'nin aday kadrosundaki en golcü oyuncusu Kerem, karşılaşmanın 27. dakikasında attığı golle ay-yıldızlı ekibi, 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Mustafa Eskihellaç ilk milli maçını oynadı
Milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Mustafa Eskihellaç, ilk kez A Milli Takım formasını ABD karşısında giydi.
İlk 11'de yer almayan Mustafa, mücadelenin 76. dakikasında Eren Elmalı'nın yerine oyuna girdi.
Kaan Ayhan 70. maçına çıktı
A Milli Takımın deneyimli oyuncusu Kaan Ayhan, 70. maçına ABD karşısında çıktı.
Yedekler arasında yer alan Kaan, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.