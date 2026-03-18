Irak Elektrik Bakanlığı: İran’dan elektrik üretimi için gerekli kritik gaz tedariki tamamen durdu
Bağdat
Irak Elektrik Bakanlığı, İran’dan elektrik üretimi için gerekli kritik gaz tedarikinin tamamen durduğunu açıkladı.
Öte yandan Irak’ın Kerkük kentinde İran destekli Haşdi Şabi karargahında patlama meydana geldi.
