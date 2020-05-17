Irak Dışişleri Bakanlığından LGBT bayrağı çekilen büyükelçiliklere kınama
Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada büyükelçiliklerinde, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla LGBT bayrağı çekilmesine tepki gösterdi.
İstanbul/Bağdat
Irak'ta ilk defa Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği tarafından, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla büyükelçilik binasında (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) LGBT bayrağı göndere çekildi.
AB'nin Irak Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından LGBT bayrağının göndere çekildiği fotoğrafla birlikte, "Kanada ve İngiltere'nin Irak büyükelçilikleriyle birlikte 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü ve LGBT farkındalığı için bayrağı göndere çekiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Meclis Başkan Yardımcısı Haddad: İzin vermiyoruz
Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşar Haddad, resmi bir kurum tarafından LGBT bayrağının göndere çekilmesine sert tepki gösterip eylemi kınadı.
Haddad, yaptığı yazılı açıklamada, bayrağın dikilmesini sorumsuz ve gayriresmi bir şekilde tanımlayarak, bu davranışla Irak'ın dini ve toplumsal değerlerine ilişkin kırmızı çizgilerin ihlal edildiğini kaydetti.
Söz konusu bayrak eylemiyle Bağdat halkının hislerinin incitildiğine dikkati çeken Haddad, "En kısa zamanda o bayrağın aşağı indirilmesi, özür dilenmesi ve bir daha yaşanmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Haddad, "Ülkemizde LGBT bayrağının göndere çekilmesine izin vermiyoruz. Irak Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar olayın takibinde kalmalılar." değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığından tepki
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Bu durum, tüm semavi dinlerin yücelttiği ahlaki değer ve ilkelerin yanı sıra Irak'taki sosyal normlar ve ahlak kurallarına ters düşmekte ve dini duyguları provake etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Irak'taki tüm diplomatik temsilciliklere, ülkede yürürlükte olan kanunlara uymaları ve diplomatik normlar ile Irak toplumunun değerlerine riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.
Sünni Vakfı: En ağır şekilde kınıyoruz
Irak'taki Sünni Vakfı da yaptığı açıklamada, söz konusu büyükelçiliklerde LGBT bayrağı çekilmesini kınadı.
Açıklamada, "AB, İngiltere ve Kanada büyükelçiliklerinin Irak topraklarında LGBT bayrağı dalgalandırarak sergilediği sorumsuz ve ahlaksız davranışı en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.
Bu davranışın, Irak halkı, İslam dini ve ahlak değerlerine yapılmış bir saldırı olduğu kaydedildi.
Iraklı bazı milletvekilleri ile siyasi parti liderleri de olaya tepki gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.