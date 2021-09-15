Dolar
8.44
Euro
9.98
Altın
1,802.39
ETH/USDT
3,410.00
BTC/USDT
47,487.00
BIST 100
1,435.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisinde "6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni"nde konuşuyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, “Divan Kurulu Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Irak Başbakanı Kazımi, Saddam rejiminin milyarlarca doları yurt dışına kaçırdığını açıkladı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, devrik lider Saddam Hüseyin rejimi döneminde milyarlarca doların yurt dışına kaçırıldığını belirterek, "Yolsuzlukla mücadele konusunda geri adım ve moral bozukluğu yok." dedi.

Haydar Karaalp   | 15.09.2021
Irak Başbakanı Kazımi, Saddam rejiminin milyarlarca doları yurt dışına kaçırdığını açıkladı

Bağdat

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bağdat'ta düzenlenen "Çalınan Malların İadesi için Uluslararası Konferans" adlı etkinlikte konuştu.

Ülkede mezhep savaşı döneminde bile (2006-2008) yolsuzlukların yapıldığını söyleyen Kazımi, "Müessis devlet inşası halkımızla yüzleşmekten geçer. İlk günden beri temel hedefimiz; yolsuzluklarla mücadele. Bunun için yargı erki ve şeffaflık kurumuyla ortak komite kurduk. Bu komite bir yıl içerisinde 17 yılda ifşa edilemeyen yolsuzluk dosyasını ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Yolsuzluk ve terör aynı şeydir." diyen Kazımi, "Eski rejim döneminde de milyarlarca dolar yurt dışına kaçırıldı. Yolsuzlukla mücadele konusunda geri adım ve moral bozukluğu yok." ifadelerini kullandı.

Irak Adalet Bakanı Salar Abdussettar da konferansın kamu mallarını çalanları hedef aldığına işaret ederek, "Çalınan malların iadesinde uluslararası çabalar zayıf kalıyor. Ülkeden çıkarılan malların uluslararası destekle iadesi lazım. Hükümetimiz yurt dışına kaçırılan tüm malların iadesinde ısrarlı." diye konuştu.

Söz konusu konferansta konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt ise şu görüşleri paylaştı:

"Arap Birliği olarak yolsuzluklarla mücadele konusuna önem veriyoruz. Çalınan Malların İadesi Konferansı yolsuzluklarla mücadelede önemli bir adım. Yolsuzluklarla mücadele zor bir iştir ve sürekli iş birliği gerektirir. Yolsuzlukların önünü kesmek için bu iş birliği önemli."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayı isteyecek
İzmir'de birinci doz aşılamada yüzde 88'e ulaşıldı
İsrail'deki araştırmaya göre Kovid-19 aşısının üçüncü dozu ikincisine oranla 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Gürgentepeli Salih kendisi için konulan durakta aşılandı
Mobil aşı istasyonları Manisa'nın aşı yüküne ortak oldu

Benzer haberler

Irak Başbakanı Kazımi, Saddam rejiminin milyarlarca doları yurt dışına kaçırdığını açıkladı

Irak Başbakanı Kazımi, Saddam rejiminin milyarlarca doları yurt dışına kaçırdığını açıkladı

AB, Irak'a seçim gözlem misyonu gönderecek

İran ile Irak karşılıklı vizeleri kaldırdı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Çukurca'da geleneksel yöntemlerle hazırlanan tahin sofraları süslüyor

Çukurca'da geleneksel yöntemlerle hazırlanan tahin sofraları süslüyor
Irak'ta Ayetullah el-Hekim'in vefatı Şii dünyasını nasıl etkiler?

Irak'ta Ayetullah el-Hekim'in vefatı Şii dünyasını nasıl etkiler?