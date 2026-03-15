Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu
Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Irak yerel basınında, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki ABD üssü ve ABD diplomatik destek ofisinin saldırıya maruz kaldığı iddia edildi.
Bağdat'taki ABD'li Victoria Üssü, sık sık insansız hava aracı İHA ile saldırı gerçekleştiriliyor.
İran destekli Şii milis güçlerce Victoria Üssü'ne FPV dron ile düzenlenen saldırı görüntüleri servis edilmişti.
Irak makamlarından söz konusu patlama sesleriyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.