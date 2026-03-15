Dolar
44.20
Euro
50.46
Altın
5,020.00
ETH/USDT
2,093.60
BTC/USDT
71,347.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da “Sahil Güvenlik Komutanlığı İftar Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Haydar Karaalp  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Bağdat

Başkent Bağdat'ta art arda patlamalar meydana geldi.

Irak yerel basınında, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki ABD üssü ve ABD diplomatik destek ofisinin saldırıya maruz kaldığı iddia edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bağdat'taki ABD'li Victoria Üssü, sık sık insansız hava aracı İHA ile saldırı gerçekleştiriliyor.

İran destekli Şii milis güçlerce Victoria Üssü'ne FPV dron ile düzenlenen saldırı görüntüleri servis edilmişti.

Irak makamlarından söz konusu patlama sesleriyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet