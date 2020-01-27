'Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti'

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Dünya

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge’ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.

Haydar Karaalp   | 27.01.2020
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti

Bağdat

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.

Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasında sözlerine yer verilen Abdulmehdi, "Yabancı misyon temsilciliğine yönelik düşmanca saldırı, ABD Büyükelçiliği binasının içerisine düşen füzelerle tekrarlandı. Yasa dışı bu eylemi kınarken, güvenlik güçlerimize, saldırıyı yapanların yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdik." ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını bildirdi. 

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiği bilgisine ise yer verilmemişti.

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