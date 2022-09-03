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Dünya

İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçağın selden zarar gören Pakistan'a ulaştığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 03.09.2022
İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaştırılması çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yardım malzemesi taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı.


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