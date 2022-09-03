İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçağın selden zarar gören Pakistan'a ulaştığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaştırılması çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan’a ulaştırmaya devam ediyoruz. Yardım malzemesi taşıyan 11’inci uçağımız da Pakistan’a ulaştı.#MSB pic.twitter.com/JC2WonzGoB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2022
Bu kapsamda, yardım malzemesi taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.