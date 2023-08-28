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Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü: 2022, Filistinli çocuklar için son 15 yılın en kanlı senesi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 2022'nin işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde çocuklar için "son 15 yılın en kanlı yılı" olduğunu belirterek, İsrail güçlerinin Filistinli sivillerin yaşam hakkına yönelik ihlallerine son vermesini istedi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
İnsan Hakları İzleme Örgütü: 2022, Filistinli çocuklar için son 15 yılın en kanlı senesi

Kudüs

HRW yayımladığı raporunda, "2022, Batı Şeria'daki Filistinli çocuklar için son 15 yılın en kanlı senesi oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik uyguladığı şiddetin bu yıl da artarak devam ettiği belirtilen raporda, "2023 yılında da (yaşam hakkına yönelik ihlaller) aynı hızda devam ediyor veya 2022'yi geçecek." denildi.

"İsrail ordusu ve polisi, Filistinli çocukları hesap vermeksizin öldürüyor." denilen raporda, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistinli çocuklara yönelik işlediği suçlar vurgulandı.

Raporda ayrıca İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 2023 yılında "22 Ağustos tarihine kadar 34 Filistinli çocuğu öldürdüğü" bilgisine yer verildi.

İsrail'e "Batı Şeria'daki asker ve polislerin bilhassa çocuklara karşı öldürücü güç kullanmaya son vermesi" yönünde çağrı yapılan raporda, "zorunlu haller haricinde kasti öldürmeyi yasaklayan talimatlar çıkarılarak güvenlik güçleriyle ve kamuoyuyla paylaşılması" istendi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik hak ihlallerini raporlandırması, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Filistin'deki ofisinde çocuklara yönelik hak ihlalleri başta olmak üzere soruşturmaların hızlandırılması ve " İsrail'in ağır ihlallerine son vermek amacıyla, yardımların 2023'te İsrail'e 3 milyar 800 milyon dolar askeri yardım sözü veren ABD gibi ülkeler tarafından şartlı yapılması" tavsiyesinde bulunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve ihlalleri sonucunda ciddi bir gerilime tanık oluyor.

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