Filistinli çocuklar İsrail'in şiddeti ve hak ihlalleriyle erken yaşta tanışıyor
Uluslararası hukuka göre korunma statüsüne sahip olması gereken çocuklar, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında erken yaşta İsrail'in şiddeti ve hak ihlalleriyle tanışıyor.
Kudüs
Filistin İstatistik Kurumu verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde, 1,2 milyon erkek, 1,1 milyon kız olmak üzere, 18 yaş altı 2,3 milyon çocuk bulunuyor. Çocuklar, Filistin nüfusunun yaklaşık yüzde 44'ünü oluşturuyor.
Filistinli çocuklar; eğitime, yeterli ve sağlıklı beslenmeye ve sağlık hizmetlerine, iş fırsatlarına ve daha parlak bir gelecek hayallerine erişimde İsrail engelleriyle karşılaşıyor. Hatta çok sayıda Filistinli çocuk, gözaltına alınıp tutuklanıyor.
Bu nedenle her yıl 5 Nisan'da çeşitli etkinliklerin düzenlendiği "Filistin Çocuk Günü", 1995 yılında Filistin’in efsanevi lideri Yasir Arafat tarafından, çocukların İsrail işgali altında karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine tepki olarak başlatıldı.
AA muhabirinin Filistin ve İsrailli hak örgütü raporlarından derlediği verilere göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli çocukların İsrail tarafından maruz bırakıldığı hak ihlalleri ve şiddet yıllar içinde arttı.
İsrail hapishanelerinde 150 Filistinli çocuk tutuklu
Önde gelen uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail’i, sistematik ırksal ayrımcılığı ifade eden "apartheid" rejimi olarak tanımlarken, İsrail yönetiminin bu uygulamaları karşısında Filistinli çocukların maruz kaldığı en büyük sorunlardan biri de tutuklama ve gözaltılar.
Her yıl yüzlerce Filistinli çocuk, İsrail güçlerince çeşitli iddialarla gözaltına alınıyor. Bu gözaltıların ardından Filistinli çocuklardan bazıları İsrail mahkemelerince hapse mahkum ediliyor.
Filistinli Esirler Cemiyeti ile Filistin hükümetine bağlı Mahkumlar ve Özgür Bırakılanlar İşleri Komisyonu gibi tutuklu haklarından sorumlu kuruluşların verilerine göre, İsrail güçlerinin 2022 yılında tutukladığı Filistinlilerin sayısı 7 bine ulaştı ve 4 bin 700'ü hala içerde. Geçen yıl tutuklananlardan 882'si çocuk ve bunlardan 150'si de halen İsrail cezaevlerinde bulunuyor.
Bu çocuklardan 7’si İsrail’in “idari tutukluluk” kararı kapsamında cezaevinde tutuluyor. İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri hiçbir suç isnadında bile bulunmadan 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor ve askeri mahkemelerce tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde bunun süresi 5 yıla kadar uzatılabiliyor.
Tutuklu Filistinli çocuklar, uluslararası hukuk ve çocuk haklarına dair sözleşmeleri ihlal eden koşullarda öğrenimlerinden de yoksun bırakılıyor.
Yılın ilk çeyreğinde 17 Filistinli çocuk öldürüldü
İsrail güçleri ve fanatik Yahudilerin saldırıları nedeniyle yılbaşından beri, 95 Filistinli hayatını kaybederken, bunların 17’sini çocuklar oluşturdu. Öldürülen diğer Filistinliler arasında 19-20 yaşlarında gençler de vardı.
İsrail ordusu, askerlerin ateş açması sonucu ölen Filistinli çocuklar için çoğunlukla "molotofkokteyli atmaya çalıştıkları" iddiasında bulunuyor.
"Evleri yıkılan çocuklar çaresiz hissediyor"
İsrail'in çeşitli bahaneler ve ağır koşullar öne sürerek Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıkması sonucu çok sayıda çocuk da ailesiyle evsiz kaldı.
İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'e göre, İsrail'in Ocak 2023'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 15 meskeni yıkması nedeniyle evsiz kalan 30 Filistinliden 14’ü çocuktu.
Save The Children'ın 2021’de yayınladığı bir çalışma da İsrail'in evlerini yıktığı beş çocuktan dördünün, "yardım ya da korunma için uluslararası toplum, yetkililer hatta ailelerine karşı inançlarını yitirdiğini, çaresiz ve geleceğe karşı ümitsiz hissettiklerini" ortaya koydu.
Her on çocuktan yedisinin, "sosyal izolasyon içinde olduğu, evleri yıkıldıktan sonra çevresiyle iletişimlerinin koptuğu" belirtilen çalışmada, çocukların büyük çoğunluğunun "korku, stres, depresyon, anksiyete, güvensizlik" gibi semptomlar gösterdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.