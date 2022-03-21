Dolar
14.83
Euro
16.35
Altın
1,933.80
ETH/USDT
2,920.00
BTC/USDT
41,495.00
BIST 100
2,174.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da İş Dünyası GES ve Sulama Kanalları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak

İngiltere'de 75 yaş ve üstü kişilere, bakım evlerinde kalanlara ve savunmasız gruptakilere, bahar destek programı kapsamında güçlendirici Kovid-19 aşısı sunulacak.

Zuhal Demirci   | 21.03.2022
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak Fotoğraf: Hasan Esen/AA

İngiltere

Ülkede yaklaşık 600 bin kişi bahar destek dozu kapsamında güçlendirici Kovid-19 aşısı için bu hafta randevu almaya davet edilecek.

Program kapsamında, yaklaşık 5 milyon kişiye güçlendirici dozun yapılması öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına rağmen endişe düzeyinin yüksek olmadığını bildirdi.

Javid, "Bahar takviyeleri, korunmalarını sağlamak için yaşlıların ve en savunmasız kişilerin bağışıklığını artırmaya ve bu virüsle yaşamaya devam etmemize yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Ülkedeki resmi verilere göre, Kovid-19 enfeksiyon oranları tüm yaş gruplarında arttı ve geçen hafta 500 binden fazla kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti

Benzer haberler

Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı

Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı

İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak

Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti

Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor

Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti
Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de 'en iyi erkek oyuncu' ödülü verildi

Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de 'en iyi erkek oyuncu' ödülü verildi