İngiltere'de yardım kuruluşlarından sığınmacılar için "merhametli sistem" uygulanması çağrısı
İngiltere'de 100'den fazla yardım kuruluşu, Manston Göçmenlik Merkezi'ndeki aşırı kalabalık nedeniyle İçişleri Bakanı Suella Braverman'a çağrıda bulunarak, sığınmacılara "merhametli ve etkili bir sistem" uygulanmasını talep etti.
Londra
İngiltere'de 100'den fazla yardım kuruluşu, Manston Göçmenlik Merkezi'ndeki aşırı kalabalık nedeniyle İçişleri Bakanı Suella Braverman'a çağrıda bulunarak, sığınmacılara "merhametli ve etkili bir sistem" uygulanmasını talep etti.
Ülkede 100'den fazla yardım kuruluşu, İçişleri Bakanı Braverman'a yazdıkları açık mektupta, İngiltere'ye sığınma talebinde bulunmak isteyenler için "merhametli ve etkili bir sistem" uygulanması çağrısında bulundu.
"IMIX" ile "Together With Refugees" adlı göçmenlere destek sağlayan iki kuruluş tarafından koordine edilen mektuba Doctors of the World, Freedom from Torture ve Save the Children başta olmak üzere çok sayıda yardım kurumu imza attı.
İçişleri Bakanı Braverman'a hitaben yazılan mektup, olması gereken kişi sayısının iki katından fazlasına ev sahipliği yaptığı tespit edilen Kent şehrindeki Manston Göçmenlik Merkezi'yle ilgili artan endişeler üzerine kaleme alındı.
Braverman, göçmenlik merkezinin aşırı kalabalık olması sorununu çözmeye yardımcı olmamakla itham ediliyor.
"Afgan tercümanlar bile güvenli ve yasal yollardan gelemedi"
Mektupta, "İçişleri Bakanı Braverman, 'güvenli ve yasal yollardan' bahsederken mültecilerden sadece böyle bir yoldan gelmelerini istemenin imkansız olduğunu bilmelisiniz ki bu mevcut yollardan gelebilecek Afgan tercümanlar bile gelemedi ve Taliban'dan saklanmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Tehlikeli yolculuk yapan yasa dışı göçmenlerin başında Afganistan, Eritre ve Suriye'den gelenlerin bulunduğu ve bu ülkelerden gelenlerin sığınma başvurularının en az yüzde 97'sinin başarılı olduğu vurgulanan mektupta, şu ifadelere yer verildi:
"Sığınmacıların barınma maliyetinden şikayet ettiğinizde güvenlik arayan insanlar ana vatanlarını terk etmeyi seçmeseler de yasalar izin verirse çalışmaya ve katkıda bulunmaya istekli olduklarını bilmelisiniz. Bu ülkenin sığınma sunma konusundaki gururlu tarihine atıfta bulundunuz, bu yüzden sizden mülteciler için adil, merhametli ve etkili bir sistem gerçekleştirmenizi talep ediyoruz."
Braverman'ın, sığınmacıların gönderileceği yeni otelleri onaylamayı reddettiği öne sürüldü
İngiliz The Times gazetesi de İçişleri Bakanı Braverman'ın, sığınmacıların gönderilebileceği yeni otelleri onaylamayı reddettiğini ve yasal tavsiyeleri görmezden geldiğini öne sürmüştü.
Öte yandan, İngiltere'nin Göçten Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, dün Manston'ı ziyaretinin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, durumun "tolere edilemez" olduğunu belirtmişti.
Göçmenlik merkezine molotofkokteyli atan kişi intihar etmişti
İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Dover kentindeki yeni göçmenlik sınır kuvvetleri merkezine dün molotofkokteyli atan kişi, daha sonra intihar etmişti.
Bölgeye gönderilen İtfaiye ve Kurtarma Servisinin müdahalesiyle havai fişek ve molotofkokteyli nedeniyle çıkan yangın söndürülmüştü.