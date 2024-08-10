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Dünya

İngiltere'de otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara hakaret eden kişi yargılanacak

İngiltere'de otobüs şoförüne tükürüp Müslüman karşıtı söylemlerde bulunarak hakaret eden kişinin mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Zuhal Demirci  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
İngiltere'de otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara hakaret eden kişi yargılanacak

Londra

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, bir otobüs şoförüne ırkçı tacizde bulunan ve tüküren kişinin Michael Mongan olduğu belirlendi.

Açıklamada, yolculuğu için yeterli parası olmadığı gerekçesiyle otobüse binmesine izin verilmeyen Mongan'ın, şoföre Müslüman karşıtı söylemlerde bulunarak hakaret ve tehdit ettiği şoför kabinine birkaç kez tükürdüğü ifade edildi.

Olay anına ilişkin görüntünün sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, Mongan'ın dün gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bu kişinin, ırkçı şekilde ağırlaştırılmış kamu düzeni bozma suçu ve cezai hasarla suçlandığı ve her iki suçlamayı da kabul ettiği belirtilerek, 13 Ağustos Salı günü çıkarılacağı mahkemede yargılanmak üzere gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Şoföre tükürüp Müslümanlara hakaret etti

Mongan'ın otobüs şoförüne tükürüp Müslüman karşıtı hakaretler ettiği anlara ilişkin görüntüler 8 Ağustos'ta sosyal medyada yer almıştı.

Müslümanlara Karşı Baskının Belgelenmesi (DOAM) isimli platformun X hesabından paylaşılan görüntülerde söz konusu kişinin, şoföre "Müslüman terörist, sen teröristsin, otobüsten aşağı in." diye bağırması ve şoför kabinine vurması yer alıyor.

Görüntüler, farklı platformlarda yüz binlerce takipçisi bulunan 5Pilllars ve UK Fact Check Politics gibi hesaplar tarafından da paylaşıldı.

İngiltere'de Müslümanlar ve Müslüman kurumları, 29 Temmuz'dan bu yana aşırı sağcıların neden olduğu sokak olaylarında hedef alınıyor.

Southport kentinde 17 yaşındaki Axel Rudakubana'nın 3 çocuğu öldürdüğü 8'i çocuk 10 kişiyi de yaraladığı saldırı sonrasında başlayan aşırı sağcı şiddet olayları ülke geneline yayılmıştı.

Aşırı sağcıların polisle ve karşıt görüştekilerle çatıştığı, evlere, iş yerlerine, arabalara, camilere ve polis araçlarına zarar verdiği olaylar nedeniyle 483 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 149'u hakim karşısına çıkmıştı.

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