İngiltere'de yasaklı Palestine Action grubuna destek eyleminde onlarca kişi gözaltına alındı
İsrail'le iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan Palestine Action grubunun temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren ve yasağın kaldırılmasını talep edenlerin düzenlediği protestoda onlarca kişi gözaltına alındı.
Londra
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Adalet Bakanlığı önünde buluşan eylemciler, İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action grubunun temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösterdi.
Yanlarında getirdikleri boş karton ve pankartlara, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazan eylemciler, kendilerini kasten gözaltına aldırmak için Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı.
Palestine Action'ı yasaklamanın ifade özgürlüğüne karşı adım olduğunu dile getiren eylemcilerden Alex isimli kadın, yanında getirdiği cansız mankenin eline Palestine Action'a destek pankartı yapıştırdı.
Kendisini mankene kelepçeleyen ve pankartı tutmadığını belirten eylemci, yasaklı örgüte destek gerekçesiyle cansız mankenle polis tarafından gözaltına alındı.
Londra Metropolitan Polisi, pankart tutan diğer eylemcileri de aynı gerekçeyle gözaltına alırken, bazı protestocular, soruları yanıtlamaktan ve hareket etmekten kaçındı. Polis, bu eylemcileri taşıyarak gözaltına aldı.
Polis, yaklaşık 100 eylemcinin bulunduğu gösteride gözaltına alınan kişi sayısıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Grup, İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor
İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler yapan Palestine Action, son olarak haziranda İngiliz hava üssünde gerçekleştirdiği eylemle gündeme gelmişti.
Palestine Action aktivistleri, Brize Norton üssüne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı.
Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda grup yasaklanmıştı.
O tarihten bu yana yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken Defend Our Juries grubu, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, bu eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.
