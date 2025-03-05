Dolar
36.43
Euro
38.99
Altın
2,918.21
ETH/USDT
2,224.50
BTC/USDT
90,314.00
BIST 100
10,074.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İngiltere'de araç satışları düşüş eğilimini beşinci aya taşıdı

İngiltere'de araç satışları şubatta yıllık bazda yüzde 1 gerilerken, satışlarda üst üste beşinci ayda düşüş görüldü.

Nuran Erkul Kaya  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
İngiltere'de araç satışları düşüş eğilimini beşinci aya taşıdı

Londra

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), şubat ayına ilişkin araç satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede toplam araç satışları yıllık bazda yüzde 1 düşüşle 84 bin 54 olarak gerçekleşti.

Bu azalışla, İngiltere'de toplam araç satışları düşüş eğilimini beşinci aya taşıdı.

Öte yandan, elektrikli araç satışları söz konusu dönemde yüzde 41,7 artarak 21 bin 244 oldu. Böylece, geçen ay satılan her dört araçtan biri elektrikli olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de geçen ay satılan Tesla marka araç sayısı 3 bin 850 ile toplam elektrikli araçların yaklaşık yüzde 18'ini oluşturdu.

SMMT, gelecek ay elektrikli araç satışlarındaki büyümenin hızlanmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da fırtına etkili oldu
TÜBİTAK'tan "proje yarışmaları" ile ilgili iddialara yalanlamaa
Artvin'de yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma işbirliği genişliyor

Benzer haberler

İngiltere'de araç satışları düşüş eğilimini beşinci aya taşıdı

İngiltere'de araç satışları düşüş eğilimini beşinci aya taşıdı

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ukrayna'da barış gücü hakkındaki açıklamasının çarpıtıldığını savundu

İngiliz Bakan West, Gazze'ye yardımları engellemenin uluslararası hukuku ihlal riski taşıdığını belirtti

Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da ateşkes planı için çalışıyor

Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da ateşkes planı için çalışıyor
Suriye konulu istişarelerde, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gündeme getirildi

Suriye konulu istişarelerde, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gündeme getirildi
İngiliz Başbakan Starmer'a göre, ABD-Ukrayna maden anlaşması tek başına güvenlik garantisi vermiyor

İngiliz Başbakan Starmer'a göre, ABD-Ukrayna maden anlaşması tek başına güvenlik garantisi vermiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet