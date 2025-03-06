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Suriye'de devrik Baas rejimi güçlerinin Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde güvenlik taraması yapan Geçici Hükümet güçlerine düzenlediği saldırı Şam’daki Emevi Meydanı’nda protesto ediliyor.
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Ekonomi

İngiltere, Suriye Merkez Bankası ve enerji şirketleri dahil 24 kuruluşa yaptırımları kaldırdı

İngiltere, Suriye Merkez Bankası ve enerji şirketleri olmak üzere 24 kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırdı.

Nuran Erkul Kaya  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
İngiltere, Suriye Merkez Bankası ve enerji şirketleri dahil 24 kuruluşa yaptırımları kaldırdı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yazılı açıklamasında, daha önce Esed rejiminin Suriye halkına yönelik baskıları finanse etmek için kullanılan ve aralarında Suriye Merkez Bankası, Suriye Arap Hava yolları ve enerji şirketlerinin de bulunduğu 24 Suriyeli kuruluşa ilişkin yaptırımların kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu yaklaşım, Suriye'nin öncülüğü ve ev sahipliğinde bir siyasi geçiş sürecine destek dahil olmak üzere, Suriye halkının ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olma kararlılığımızın altını çiziyor. Suriye'de geçici (hükümet) otoritelerini eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Esed rejimi üyeleri ve yasa dışı captagon ticaretine karışanlara yönelik yaptırımların yürürlükte kalacağı kaydedildi.

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