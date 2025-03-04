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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiliz Bakan West, Gazze'ye yardımları engellemenin uluslararası hukuku ihlal riski taşıdığını belirtti

İngiltere'nin İndo-Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Catherine West, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini durdurmasının uluslararası insancıl hukuku ihlal riski taşıdığını söyledi.

Behlül Çetinkaya  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
İngiliz Bakan West, Gazze'ye yardımları engellemenin uluslararası hukuku ihlal riski taşıdığını belirtti

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığı altında devlet bakanı olarak görev yapan West, Parlamentoda İsrail'in Gazze'ye yardım girişini durdurmasına ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

West, tüm tarafları ateşkesin kurallarına uymaya çağırarak, "İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engellemesinden endişe duyuyoruz. İnsani yardım bir ateşkese bağlı olmamalı ve siyasi bir silah olarak kullanılmamalı." diye konuştu.

İsrail'i koşulsuz olarak engelleri kaldırmaya çağıran West, "Gazze'ye yardımların girişini durdurmak İsrail'in, uluslararası insancıl hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etme riski taşıyor." dedi.

West, Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in bölgede çözüm için temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

Bölgeyle günlük olarak temaslar kurulduğunu ve çözüme destek sağlamaya çalıştıklarını anlatan West, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin sorular yönelten milletvekillerine, "Birçok yerleşimci önüne bakıyor ve barışçıl çözüm istiyor ancak yerleşimci şiddetinin olduğunu söylemekte de haklısınız. Bu, elbette uluslararası insancıl hukuka göre yasa dışıdır ve iki devletli çözüm umutlarını zedeliyor." yanıtını verdi.

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