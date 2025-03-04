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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB, Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planını reddediyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planını reddettiklerini vurgulayarak, Birliğin iki devletli çözüme desteğini yineledi.

Melike Pala  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
AB, Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planını reddediyor

Ankara

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gazze konulu Arap Zirvesi'ne katılan Costa, X hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Toplantıya AB adına katılmaktan onur duyduğunu belirten Costa, Birliğin barışın tesis edilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için Arap ortaklar ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Costa, "Gazze'de, Batı Şeria'da ya da dünyanın başka bir yerinde demografik ya da bölgesel değişiklik girişimlerini kesinlikle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail-Filistin meselesinde AB'nin iki devletli çözüme desteğini teyit eden Costa, "İki devletli çözüm, Filistin ve İsrail'in terörizm tehdidinden uzak, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği barışa giden tek yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

Arap Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nin yeniden imarı ele alınacak

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine sürgün edilmeleri teklifinde bulunmuştu.

Daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu ve Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneği olmadığını savunan Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Trump'ın teklifine karşı başta Mısır olmak üzere Arap ülkeleri, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde kalmasını sağlayacak bir yeniden inşa planı üzerinde çalıştıklarını kaydetmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ülkesinin, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için kapsamlı bir plan hazırladığını bildirmişti.

Kahire'de toplanan Arap Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nin yeniden imarı ele alınacak.

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