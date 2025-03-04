Dolar
36.47
Euro
38.34
Altın
2,916.00
ETH/USDT
2,087.50
BTC/USDT
83,582.00
BIST 100
9,901.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: Gazze'de 260 bin çocuk uzaktan eğitim programına katıldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Ocak 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaklaşık 260 bin çocuğun uzaktan eğitim programına katıldığını açıkladı.

Dilara Afıfı, Ekrem Biçeroğlu  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
UNRWA: Gazze'de 260 bin çocuk uzaktan eğitim programına katıldı

Gazze

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, ekiplerinin Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde ve güneydeki Han Yunus kentinde sosyal ve psikolojik destek sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 15 binden fazla kişiye sosyal ve psikolojik destek verildiği belirtilen açıklamada, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin evlerine ve yıkılan yerleşim alanlarına geri dönmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ocak ayından bu yana yaklaşık 260 bin çocuk UNRWA'nın uzaktan eğitim programına kayıt yaptırdı ve katıldı." ifadelerine yer verildi.

137 okul ve üniversite tamamen, 357 okul ve üniversite ise kısmen yıkıldı

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun çekilmesiyle Gazze'deki yıkımın boyutu da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin açıkladığı son verilere göre, İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarında bölgedeki 137 okul ve üniversite binası tamamen, 357'si ise kısmen yıkıldı. Soykırımda 12 bin 800 öğrenci ve 760 eğitimci hayatını kaybetti, 700 bini aşkın öğrenci eğitimden mahrum kaldı, yüzlerce okul ise yerinden edilen sivillerin sığındığı barınma merkezlerine dönüştürüldü.

Aylarca eğitimleri aksayan öğrencilerin, yaklaşık 16 ayın ardından döndüğü bazı okul sıraları, duvarları ve bahçeleri ise saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığının 23 Şubat tarihli açıklamasında, Filistinli tüm çocukların eğitim hakkını garanti altına alma taahhüdü vurgulanarak, "Halen yıkılmayan veya onarılarak eğitime hazır hale getirilen okullar, ayrıca birçok bölgede oluşturulan alternatif eğitim noktaları aracılığıyla eğitimi sürdüreceğiz." denilmişti.

Bakanlığın okula gidemeyen öğrencilerin eğitimine devam edebilmesi için uzaktan eğitim seçeneğini sağlamaya devam ettiği ve bu zorlu koşullarda dahi öğrencilerin eğitim sürecinin kesintiye uğramaması konusunda kararlı oldukları kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 10 bina yıkılıyor
Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı

Benzer haberler

UNRWA: Gazze'de 260 bin çocuk uzaktan eğitim programına katıldı

UNRWA: Gazze'de 260 bin çocuk uzaktan eğitim programına katıldı

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'de yaşadıkları yerlere dönenlere hizmet verilmesi için planlar hazırlandı

İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi

İsrail ordusu şubatta Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 140'tan fazla yapıyı yıktı

İsrail ordusu şubatta Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 140'tan fazla yapıyı yıktı
İsrail ordusu, Suriye’de askeri tesise hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Suriye’de askeri tesise hava saldırısı düzenledi
İsrail uçakları, Suriye'nin Tartus iline saldırı düzenledi

İsrail uçakları, Suriye'nin Tartus iline saldırı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet