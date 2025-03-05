Dolar
36.44
Euro
39.29
Altın
2,922.87
ETH/USDT
2,191.30
BTC/USDT
89,116.00
BIST 100
10,188.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Fransa, İngiltere ve Almanya, İsrail'in Gazze'ye yardım akışını kesme kararından derin endişe duyuyor

Fransa, İngiltere ve Almanya hükümetleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurma kararından derin endişe duyduklarını açıkladı.

Şeyma Yiğit  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Fransa, İngiltere ve Almanya, İsrail'in Gazze'ye yardım akışını kesme kararından derin endişe duyuyor

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'ye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Üç ülkenin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese verdiği desteğin yinelendiği açıklamada, taraflara ateşkes anlaşmasının ileriki aşamalarının başlatılmasına ilişkin müzakere çağrısı yapıldı.

Ateşkes görüşmelerinde Mısır, Katar ve ABD'nin ara buluculuk çabalarının da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Öte yandan, Gazze Şeridi'ne yardım akışının sürmesinin "hayati önem" taşıdığı ve İsrail'in bu bölgeye her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurma kararından derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, insani yardımların "hızlı, eksiksiz, güvenli ve engelsiz" bir şekilde Gazzelilere ulaştırılması için İsrail hükümeti uluslararası yükümlülüklere saygı göstermeye çağırıldı.

Yardım akışını engellemenin "uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına" gelebileceği belirtilen açıklamada, iki devletli çözüme giden "güvenilir bir yol" inşası temennisinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, kar nedeniyle mezrada mahsur kalan kişinin kurtarılma anlarını paylaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bilim insanları, güneş ısısının deprem üzerindeki etkisine işaret ediyor
Emine Erdoğan: Aile Yılı ilan ettiğimiz bu yılda, bağımlılıklarla mücadelede son derece kararlıyız
ASKON, Gazze'ye bağışlanmak üzere "2. Hayır Müzayedesi" düzenleyecek

Benzer haberler

Fransa, İngiltere ve Almanya, İsrail'in Gazze'ye yardım akışını kesme kararından derin endişe duyuyor

Fransa, İngiltere ve Almanya, İsrail'in Gazze'ye yardım akışını kesme kararından derin endişe duyuyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 440'a yükseldi

ASKON, Gazze'ye bağışlanmak üzere "2. Hayır Müzayedesi" düzenleyecek

İngiliz siyasetçi ve askerlerden ABD Başkan Yardımcısı Vance'a "savaşmamış ülkeler" tepkisi

İngiliz siyasetçi ve askerlerden ABD Başkan Yardımcısı Vance'a "savaşmamış ülkeler" tepkisi
İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 evi yıkmayı planlıyor

İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 evi yıkmayı planlıyor
Gazze Planı Arap devletlerini birleştirir mi?

Gazze Planı Arap devletlerini birleştirir mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet