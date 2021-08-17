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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Moderna'nın Kovid-19 aşısının 12-17 yaşındakilerde kullanımına onay verildi

İngiltere'de Pfizer/BioNTech'in ardından ABD merkezli Moderna firması tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısının, 12 yaş ve üstü çocuklarda kullanımına onay verildi.

Hasan Esen   | 17.08.2021
İngiltere'de Moderna'nın Kovid-19 aşısının 12-17 yaşındakilerde kullanımına onay verildi

Londra

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) açıklamasında, Spikevax aşısı olarak da bilinen aşının "bu yaş grubunda güvenli ve etkili" olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında da "Moderna'nın aşısının, 12 yaş ve üstü için güvenli ve etkili olarak onaylandığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamada, 16-17 yaşındaki herkes ile 12-15 yaşında klinik açıdan savunmasız çocukların daha önce onaylanan Pfizer/BioNTech aşısı için bu hafta randevu alabilecekleri de belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), temmuzda Spikevax aşısının, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 12-17 yaş arasındaki çocuklar için kullanılmasını onaylamıştı.

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