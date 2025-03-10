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Dünya

İngiltere'de Big Ben'e tırmanarak Filistin bayrağı açan protestocu mahkemeye çıkarılacak

İngiltere'de Parlamentonun "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açan protestocu mahkemeye çıkarılacak.

Zuhal Demirci  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
İngiltere'de Big Ben'e tırmanarak Filistin bayrağı açan protestocu mahkemeye çıkarılacak

Londra

Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamada, kuleye tırmanan kişinin Essex kentinden 29 yaşındaki Daniel Day olduğu ifade edildi.

Polis, protestocunun kasıtlı veya sorumsuzca kamu düzenini bozmakla ve koruma altındaki alana izinsiz girmekle suçlandığını belirtti.

Protestocu hakkında dava açıldığını kaydeden polis, Day'in bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacağını bildirdi.

Eylemini 16 saat sonra eylemi sonlandırmıştı

Sosyal medya platformu Instagram'da "Free_all.of.us" adını kullanan protestocu, 8 Mart'ta yerel saatle 07.30 (TSİ 10.30) sıralarında kuleye tırmandığı eylemini saatin gece yarısını geçmesiyle (TSİ 03.00 suları) sonlandırmıştı.

İtfaiye merdiveniyle kuleden indirilen eylemci, kendisini desteklemek için gelenlerin Filistin'e destek sloganlarına bayrağını sallayarak karşılık vermişti.

Eylemci, çıplak ayakla ve ekipmansız tırmandığı kulede 16 saat süren eylemin ardından sağlık kontrolü için ambulansa bindirilerek olay yerinden çıkarılmıştı.

Kendisini indirmeye yönelik girişimler karşısında itfaiyeye yaklaşmaması uyarısında bulunan protestocu, "Yaklaşırsanız daha yükseğe tırmanmak zorunda kalacağım." demişti.

Yetkililer ise eylemi güvenli şekilde sonuçlandırmak için zorla indirme girişiminde bulunulmadığını açıklamıştı.

Eylem sırasında açtığı canlı yayınlarla bilgi veren protestocu, yeterince yiyeceğinin bulunduğunu, ayağındaki yaraların ise önemsiz olduğunu söylemişti.

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